Confirman precio del set de LEGO de The Legend of Zelda en México

El pasado martes Nintendo y LEGO dieron una noticia que ya se veía venir debido a filtraciones dentro del internet, y eso fue la revelación del set oficial de The Legend of Zelda, mismo que trae dos formas en uno, ya que se que puede armar la versión de el Árbol Deku de Ocarina of Time o el de Breath of The Wild. Incluso las preventas ya han salido a la luz, por lo que los fans de la franquicia ya han hecho su desembolso de $300 USD para tener el envío seguro de esta pieza de colección.

Por su parte, en México están pensando que el precio no es nada justo, ya que haciendo una conversión, esos dólares son menos de $6000 MXN, pero parece que la compañía de juguetes armables no piensa lo mismo, y está pidiendo por el set ni más ni menos que $7500 MXN. Lo cual hace que algunos se estén cuestionando sobre adquirir o no esta pieza, o al menos esperar hasta que se ponga en una oferta que no implique hacer el desembolso en una sola exhibición.

Algo que se tiene que señalar, es el hecho de que LEGO es un producto que se considera premium dentro del apartado de juguetes, por lo que siempre suelen ser caros, independientemente del precio del dólar, algo que los coleccionistas no consideran justo, pues cuando hay un aumento de la moneda ahí su suben el precio y al bajar no lo disminuyen. Aún con eso, no faltarán los coleccionistas que gastan lo que sea por estas figuras, por lo que no faltará quien termine con el stock de la tienda cuándo salga a la venta.

Recuerda que el set de The Legend of Zelda sale a la venta el 1° de septiembre.

Vía: LEGO

Nota del autor: La verdad yo paso de pagar esto, primero porque me parece caro y segundo porque no tengo espacio donde lucirlo. Está muy cool, pero demasiado costoso y al final no se le puede dar el mayor uso del mundo.