Nos encontramos a solo un mes del lanzamiento de Paper Mario: The Thousand Year Door para Nintendo Switch. Esta remasterización del clásico RPG del GameCube se posiciona para ser uno de los mejores trabajos de este tipo, y la Gran N ha compartido un par de nuevos tráilers que emocionarán a más de un fan.

Por medio de su perfil oficial en Twitter, Nintendo compartió dos nuevos avances Paper Mario: The Thousand Year Door. El primero está enfocado en Yoshi, el cual cuenta con un diseño alejado del estilo clásico que asociamos con este personaje.

Meet Yoshi! He can float in the air for a moment to cross short gaps, as well as aid Mario in combat! Meet him and many other partners in #PaperMarioTheThousandYearDoor , coming to #NintendoSwitch on May 23. pic.twitter.com/rqrQ4fpeqn

El segundo avance nos muestra a Rawk Hawk, también conocido como The Golden Grandstander, uno de los personajes importantes durante el tercer capítulo de la aventura, en donde Mario y compañía tienen que convertirse en los campeones de un torneo de lucha.

Rawk Hawk (AKA The Golden Grandstander) is the reigning champion in the Glitz Pit. Think you have what it takes to dethrone the champ?

Find out when #PaperMarioTheThousandYearDoor drops onto #NintendoSwitch on May 23. pic.twitter.com/AQre4umzip

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 18, 2024