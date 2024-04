Taylor Swift hace referencia a Grand Theft Auto 6

Si hay dos cosas en la actualidad que parecen imposibles de escapar, son Grand Theft Auto y Taylor Swift. Ahora, gracias al nuevo disco de la cantante, estos dos temas se han fusionado en una colaboración que nadie esperaba ver hecha una realidad en el 2024.

Para aquellos que viven debajo de una roca, Taylor Swift ha lanzado su nuevo disco. Después de una gira mundial que logró revitalizar el PIB de algunos países, The Tortured Poets Department ha llegado para deleitar los oídos de los fans, y una de las canciones, como ya se esperaba, habla sobre su relación con Travis Kelce. En So High School, Swift habla sobre cómo se siente con su actual pareja y, para la sorpresa de muchos, aquí se hace mención a Grand Theft Auto. Esta es la letra:

“Truth, dare, spin bottles/ You know how to ball, I know Aristotle

Brand new, full throttle/ Touch me while your bros play Grand Theft Auto

It’s true, swear, scouts honor/ You knew what you wanted, and, boy, you got her

Brand new, full throttle/You already know, babe”.