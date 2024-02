Creador de God of War defiende a Xbox

Durante los últimos días hemos visto una serie de opiniones relacionadas con el futuro de Xbox por parte de diferentes personas. Si bien parte de la comunidad no está contenta ante la posibilidad de que la división de Microsoft se convierta en un publisher third party, otros más, como David Jaffe, consideran que este es un camino positivo.

Por medio de Twitter, Jaffe, creador y diseñador de la saga original de God of War, compartió su opinión ante el posible futuro de Xbox. Al responder un mensaje de Tom Henderson, periodista e insider de la industria, señaló que la decisión de ver exclusivas de Xbox en el PlayStation 5 o Switch es algo positivo para la industria. Esto fue lo que comentó:

100% Not only is it acceptable but it is desirable. Gamepass (and sub services in general if they succeed) get a big win, everyone eventually gets the games, and Xbox makes more money to hopefully hire good product development managers :). https://t.co/c0no9YFPBy

Sin embargo, no se alejó de las controversias, puesto que al responderle a un usuario de la red social, Jaffe señaló que en un futuro, los juegos dejarán de ser un producto, y se convertirán en un servicio. Esto fue lo que comentó:

Because Xbox is establishing Gamepass as Netflix for games and that is all that matters to them. They don't care about losing console sales if Gamepass grows. Because in 5-10 years, there will be no consoles, only services.

— David Jaffe (@davidscottjaffe) February 6, 2024