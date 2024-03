LEGO anuncia evento para celebrar el día de Mario

Para quienes no conozcan muy bien las celebraciones en el mundo de los videojuegos, desde hace algunos años se ha estado llevando a cabo del día de Mario o “MAR10 Day”, el cual por obvias razones se lleva a cabo el 10 de marzo y nos da novedades sobre este querido personaje de Nintendo. Y aunque la empresa es la primera en recordar a los fans que la fecha se acerca, hay una marca aliada que pretende dar noticias interesantes, no sobre videojuegos, pero sí sobre juguetes considerados coleccionables.

Mediante un video y también comunicado, la franquicia de LEGO ha mencionado que tendrán una transmisión especial el próximo 9 de marzo, la cual tiene como objetivo celebrar el día del plomero con sorpresas que los fans han querido escuchar, sobre todo quienes consumen sus productos. Y es que no está de más decir, que Nintendo y ellos han sido aliados desde hace un par de años atrás, con lanzamientos de varios sets que incluyen a personajes entrañables como Bowser, Luigi, Peach y más recientemente, Donkey Kong.

Anunciada por primera vez en 2020, la colaboración entre Nintendo y LEGO marcó la primera vez que los famosos personajes y mundos de Super Mario se convirtieron en sets de construcción interactivos y personalizables. Estos sets ofrecen una experiencia única donde los jugadores pueden construir y jugar en entornos inspirados en los juegos de Super Mario utilizando figuras interactivas y dispositivos electrónicos especiales.

Vale la pena mencionar que la colaboración sigue más vigente que nunca pero se ha pasado a más franquicias de la gran N, pues hace un par de días se han lanzado varios sets de Animal Crossing, por lo que será un golpe a los bolsillos que consumen este tipo de productos. Con eso en mente, el rumor de que llegará algo de The Legend of Zelda puede ser real, concretamente se trata de el Deku Tree de Ocarina of Time.

Vía: Gonintendo

Nota del editor: Por ahora muchos personajes de la franquicia ya están disponibles en el formato de LEGO, pero hay algunos que aún no han sido invitados a la fiesta como Rosalina, Daisy, Wario y Waluigi, entonces ahí están las posibilidades para lanzar más plásticos al mercado.