Cada vez falta menos para el lanzamiento del Steam Deck, por lo que Valve ha estado llevando a cabo varias demostraciones de esta consola con diferentes medios y personalidades de la industria. Dentro de ellos se encuentra el propio Phil Spencer, jefe de Xbox, quien ya tuvo oportunidad de probar el dispositivo y acá te decimos qué dijo al respecto.

En una reciente publicación de Twitter, Spencer reveló que fue de visita a las oficinas centrales de Valve para platicar con Gabe Newell y su equipo sobre el Steam Deck. La compañía le proporcionó una unidad de demostración, la cual Spencer utilizó por casi una semana. ¿Qué le pareció?

Was @valvesoftware this week talking w/ Scott, Erik, Gabe about Steam Deck. After having mine most of the week I can say it’s a really nice device. Games with me on the go, screen size, controls all great. Playing Halo and Age feels good, xCloud works well. Congrats SD team. pic.twitter.com/q4hWBvkk85

— Phil Spencer (@XboxP3) August 13, 2021