Prince of Persia: The Sands of Time Remake ha sido retrasado de forma indefinida

Los efectos de la pandemia siguen repercutiendo en la industria. El día de hoy, Ubisoft confirmó que Prince of Persia The Sands of Time Remake, el cual iba a llegar a consolas y PC el próximo 18 de marzo, se ha retrasado de forma indefinida.

Por medio de un mensaje en la cuenta oficial del juego en Twitter, Ubisoft lamenta tener que informar el retraso de este esperado título. Originalmente, Prince of Persia: The Sands of Time Remake iba a llegar a nuestras manos en enero de 2021, pero su lanzamiento fue pospuesto hasta el 18 de marzo. Actualmente no hay una fecha de lanzamiento para esta re-imaginación.

Esto fue lo que comentó Ubisoft:

“Hemos tomado la decisión de cambiar el lanzamiento de Prince of Persia: The Sands of Time Remake a una fecha posterior. Este tiempo de desarrollo adicional permitirá a nuestros equipos entregar un remake que se siente fresco sin dejar de ser fiel al original”.

Ubisoft no revela la razón específica por la cual el juego se ha retrasado, aunque se menciona que los desarrolladores quieren hacer todo lo posible para rendirle homenaje al título original, una tarea algo complicada en medio de una pandemia.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC en un futuro no especificado.

Vía: Prince of Persia