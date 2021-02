¿The Medium tendrá DLC? Bloober Team responde

The Medium es uno de los juegos más hablados de los últimos días. Al tratarse de una de las primeras exclusivas del Xbox Series X|S, y al estar disponible en Game Pass, varias personas han volteado a ver el más reciente trabajo de Bloober Team. De esta forma, muchos esperan más de esta nueva IP, aunque parece que la realidad será diferente.

Por medio de una sesión de preguntas y respuestas en el sub-Reddit de The Medium, Jacek Zieba, productor del estudio, ha mencionado que actualmente no hay planes para DLC de este título. Debido al confuso final del juego, muchos estaban especulando sobre la posibilidad de contenido adicional. Lamentablemente, Zieba lo deja muy claro en el siguiente comentario:

“La vida me enseñó a nunca decir nunca, pero no tenemos intención. La escena posterior a los créditos pretende completar el hilo del personaje que aparece, no ser el primer paso a un DLC.

No hemos anunciado nuestros planes futuros, y el departamento de marketing se asegura de que mantengamos la boca cerrada, pero ver una respuesta tan positiva a The Medium seguramente nos haga considerarlo”.