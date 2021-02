Bloober Team ya se encuentra trabajando en su siguiente gran proyecto

The Medium acaba de salir la semana pasada, pero Bloober Team ya está trabajando arduamente en su siguiente gran proyecto. Aunque evidentemente se sabe muy poco sobre este nuevo título, uno de los desarrolladores del estudio compartió una vacante de trabajo en Twitter en la cual se está buscando un Programador de Combate.

Dicha vacante está buscando alguien con experiencia tanto en “combate melee y a distancia”, capaz de “integrarlo con varios otros elementos del gameplay”.

The Medium was cool, right? Right, but what’s even cooler is that we are working on a new big project and we need your input! Are you a Combat Programmer? VFX Artist? Concept Artist? Yes? Then join us if you dare👻https://t.co/HDZTjIynh4 pic.twitter.com/P4YeudF2uo

— Artur Łączkowski (@arturlaczkowski) February 3, 2021