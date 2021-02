Así se vería un remake de Ocarina of Time en el Nintendo Switch

Tal vez Nintendo nunca vaya a hacer un remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, pero por suerte siempre existe gente talentosa que hará el trabajo por ellos, y eso fue justamente lo que el YouTuber, Yianni Papazis, hizo.

Vía YouTube, este creador de contenido ha publicado los resultados de su remake de Ocarina of Time corriendo en Unreal Engine. A pesar de ser un proyecto fan-made, no cabe duda alguna que lo mostrado ciertamente es impresionante y eso que solo vemos una pequeña fracción de Castle Town.

Por si no estabas enterado, este año se celebrará el 35 aniversario de The Legend of Zelda, y como tal, los fans están muy emocionados por el tipo de sorpresas que Nintendo nos podría estar preparando. ¿Será que veamos otro remake similar a Link’s Awakening?

Fuente: Yianni Papazis