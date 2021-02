Fan termina BOTW al 100% sin recibir daño ni una sola vez

A pesar de haber salido hace cuatro años, la comunidad de The Legend of Zelda: Breath of the Wild sigue encontrando nuevas maneras de sorprendernos. Hemos visto cosas bastante geniales desde su lanzamiento en 2017, pero esta última podría considerarse como la más impresionante hasta la fecha.

A través de Twitch, el streamer joedun compartió cómo fue que logró terminar BOTW al 100%, es decir, completando todos los santuarios, consiguiendo todas las armas, derrotando a todos los jefes y sí, también las 900 semillas de Kolog.

joedun asegura haberlo intentado por más de 100 veces, y algunas ocasiones incluso perdió cerca de 30 horas de progreso, pero al final logró superar su frustración y los resultados los puedes ver en el clip de arriba.

Fuente: Twitch