The Flash ya tiene calificaciones de la prensa

Este año el cine de superhéroes ha retomado el vuelo, esto debido al estreno de grandes producciones como Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Shazam: Fury of The Gods, y recientemente con Spider-Man: Across The Spider-Verse. Sin embargo, las cosas no terminan ahí, pues esta semana se proyecta la tan esperada The Flash de DC Cómics.

Como es obvio, para este momento la crítica especializada ha podido echarle un vistazo a esta aventura de niveles multiversal, con calificaciones que para este momento se consideran como moderadas. Y eso se debe a que cuenta con un 72%, algo básico para entregas de este tipo que no son genialidades pero tampoco un desastre gigantesco.

Aquí algunos comentarios:

Culture Mix: Audaz, creativo y con algunas peculiaridades atractivas, The Flash está a la altura de las expectativas y ofrece algunas sorpresas asombrosas. Los espectadores que son nuevos en el Universo Extendido de DC (DCEU) no se confundirán demasiado, mientras que los fanáticos apasionados estarán constantemente emocionados. Times UK: Una película moralmente engañosa que se trata principalmente de volver a registrar el canon cultural de un conglomerado de entretenimiento. The Mary Sue: Al final del día, es una buena película, lo cual es bueno para DC en su conjunto. Las ofertas de acción en vivo de DC ya incluyen una brillante historia de Flash de Barry de Grant Gustin, por lo que la película simplemente palidece en comparación. Draftkings Nation: Flash se siente atrapado entre demasiadas cosas que quiere retener (lo que va en contra de la lección de dejar ir de la película). Se siente como una marca que quiere tener todas sus cartas sobre la mesa en caso de que quiera pasarse a la más popular.

Recuerda que The Flash se estrena el próximo 15 de junio en cines.

Vía: Rotten Tomatoes

Nota del editor: Los cameos se ven interesantes en esta cinta, pero no sé si valgan la pena y suban toda la calificación en sus hombros. Ya veremos qué pasa dentro de una semana más en la sala de cine.