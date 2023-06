Una de las primeras personas en escandalizarse cuando se enteraron que la película Spider-Man: A Través del Spider-Verso utilizaría voces de influencers llamados “star talents” para el doblaje al español latino fue Lalo Garza. Conocido como la voz de Krilin en Dragon Ball y Josh en Drake & Josh, twitteó: “Oigans yo tengo 6.2 millones en TikTok , 500 mil en insta y otro tanto en face y aquí… soy influencer? Y soy actor de doblaje… no les sirvo para algo?” (sic)

La intención clara del actor era cuestionar los parámetros que se utilizaron para elegir a quienes darían voz a los personajes de la esperada película. Después apareció una plática entre Pipepunk, Carlos Segundo (voz de Pícoro en Dragon Ball) y otros participantes en la que se tocaba el tema.

Todos temían por la calidad con la que quedaría el producto final y Lalo Garza decidió expresar su opinión al respecto tras ver la película. Fue por medio de Twitter que Garza se adjudicó haber predicho que el trabajo de doblaje iba a estar muy bueno a pesar de todo porque conoce a quien llegó la dirección, y pues aprovechó para echarle flores a la persona que muy probablemente también dirigirá el desenlace de la trilogía.

Pues ya vi #SpiderManAcrossTheSpiderVerse y como predije, el trabajo de doblaje a grandes rasgos es muy muy bueno. Como comenté previamente, el trabajo del director es crucial en este tipo de proyectos y estaba seguro de que @gerardogarcia_b haría un gran proyecto. Más detalles… — Lalo Garza (@LaloGarx) June 3, 2023

Por medio de su cuenta de TikTok profundizó en elogios hacia el director y comentó que, de haber sido fatal la experiencia se hubiera salido del cine, como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Afirmó que hubo momentos en los que no le gustó el doblaje y mencionó que el trabajo de Ibarreche como villano fue bueno.

“Para mí, un doblaje mal hecho con star talent es en el cual no se oye actuado y se oye completamente leído. Y aquí no, a mí me agradó a grosso modo”, afirmó Garza.

Una de las cosas que parece haberle agradado es que la participación de estos talentos se limitó a frases muy cortas y, en algunos casos, a una sola palabra.

Vía: Levelup

Nota del actor: En el doblaje todo es conexiones, y eso quiere decir que escribir esta opinión se me va a regresar si algún día quiero trabajar en ello. Pero no es la primera vez que Lalo Garza se enoja por algo y termina elogiándolo. Si me preguntan a mí, es solo una manera de buscar que lo contraten para un papel en la última película de esta saga. Pero hablemos de su trabajo como Lucio en Overwatch…