Anuncian secuela directa de The Witcher 3

Hace bastantes años se ha lanzado el juego que se define como el definitivo de CD Projekt Red, The Witcher 3: Wild Hunt, el cual no solamente tuvo la aventura base de Geralt De Rivia, sino que se agregaron contenidos extra que hasta premios se llevaron en la ceremonia de The Game Awards. Y ante la conclusión de la historia, se ha confirmado hace poco que habrá secuela directa, pero tal vez no en el formato que la gente estuvo esperando por mucho tiempo atrás.

El nombre del proyecto es The Witcher: Corvo Bianco, cómic que será publicado por la famosa editora Dark Horse, título que seguro recordará a los fans una de las expansiones más queridas en la que Geralt al final se queda con su propio viñedo y tierras bajo su nombre. Vale la pena mencionar, que al obtener este lugar, el hechicero decide dejar la vida de conflictos para ir por un camino más tranquilo, el cual será interrumpido en la segunda parte.

Aquí una descripción:

Para un brujo, la vida sencilla puede ser difícil de conseguir y aún más difícil de dejar pasar. Cuando Geralt adquiere el gusto por un ritmo más lento (buen vino y buena compañía), las rutinas de un brujo quedan fácilmente eclipsadas. Con Yennefer a su lado, uno podría esperar que Geralt realmente disfrute del sabor de la buena vida. Pero Las manchas de la historia son profundas, y con sangre y vino, cada gota atrae a quienes quieren más.

En cuanto al lanzamiento, el primer número del cómic de cinco partes llegará el 8 de mayo de 2024, tres meses después de que finalice la tirada actual del cómic, The Witcher: Wild Animals. Está escrito por Bartosz Sztybor con arte de Corrado Mastantuono. Corvo Bianco será el noveno cómic lanzado por Dark Horse que nos contará historias de esta franquicia popular, y es que tampoco habrá descanso en los videojuegos, pues preparan el remake de la primera entrega y la cuarta parte con un salto temporal grande.

Vía: IGN

Nota del editor: Nunca que probado algún producto de The Witcher, pero tengo ganas tremendas de probar los videojuegos, sobre todo el tercero en la versión mejorada de PS5. Sin embargo, el caso tiempo que da entre todas las ocupaciones no ayuda demasiado.