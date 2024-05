Después de la salida de Henry Cavill de la serie de The Witcher, todo parecía indicar que la producción de Netflix podría ser cancelada en cualquier momento. Sin embargo, sabemos que este no es el caso, y dos temporadas más ya están en camino. Ahora, después de meses de anticipación, el día de hoy se ha liberado el primer vistazo oficial a la cuarta temporada de este show, en donde podemos ver como se ve Liam Hemsworth como Geralt of Rivia.

El día de hoy, Netflix compartió un nuevo video en su cuenta oficial de YouTube, en donde podemos ver a Liam Hemsworth como Geralt of Rivia. Pese a todas la preocupación, el actor luce muy similar a la versión de Cavill, y esto se debe, principalmente, al gran trabajo de maquillaje y vestuario. De esta forma, queda claro que la compañía está haciendo todo lo posible para que la transición de actores no sea tan pesada para los espectadores.

Aunque por el momento no sabemos exactamente cuándo es que la cuarta temporada de The Witcher se estrenará, puesto que las grabaciones siguen en marcha, este no será el final de las aventuras de Geralt, puesto que una quinta temporada ya está en desarrollo. Esta parte sí será la última adaptación de los libros de Andrzej Sapkowski por parte de Netflix.

Recordemos que Henry Cavill abandonó su puesto como Geralt después de regresar como Superman al DCEU. Sin embargo, esto no duró mucho y, al final del día, el amado actor se quedó sin la posibilidad de regresar como Geralt of Rivia. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el final de The Witcher aquí. De igual forma, anuncian secuela de The Witcher 3.

Nota del Autor:

Esperaba algo peor, pero al menos el primer vistazo oficial nos muestra que Liam Hemsworth luce muy similar al Geralt of Rivia de Henry Cavill, algo que puede emocionar a muchos, pero decepcionar a otros.

Vía: Netflix