McDonald’s trae de regreso los hielocos

Durante los años 90, los hielocos se convirtieron en uno de los productos coleccionables más amados por los niños. Coca-Cola de México no solo creó figuras originales, sino que a lo largo de los años hubo varias colaboraciones. Ahora, parece que McDonald’s traerá de regreso a los hielocos para promocionar Inside Out 2.

La siguiente película de Pixar está por llegar a las salas de cine, y como sucede en estos casos, McDonald’s ha comenzado una campaña para la Cajita Feliz, la cual incluye una serie de figuras de Inside Out 2. Lo interesante, es que los diseños de estas piezas de colección son muy similares a los hielocos.

Official McDonald’s commercial for the ‘Inside Out 2’ Happy Meal. pic.twitter.com/t9FMDslYOd

— ToonHive (@ToonHive) May 16, 2024