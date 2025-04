El Nintendo Switch 2 no tendrá trofeos

Para muchos, uno de los aspectos más importantes del PlayStation 5, Xbox Series X|S y Steam son los trofeos que uno gana al completar ciertos retos en sus juegos, algo que también funciona como una lista para determinar cuándo es que un título ha acabado verdaderamente. De esta forma, muchos esperaban ver un sistema similar en el Switch 2, algo que Nintendo ha confirmado que no sucederá.

En una reciente entrevista con Polygon, Bill Trinen, vicepresidente de experiencia de jugadores y productos, ha confirmado que el Switch 2 no incluirá algún sistema de trofeos, similar al resto de las plataformas del momento. Sin embargo, esto no significa que veamos algo similar implementado caso por caso.

Notablemente, las versiones de Switch 2 de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom tendrá un sistema similar al de los trofeos en su aplicación móvil. Sin embargo, esto no sucederá con Donkey Kong Bananza y Mario Kart World. Junto a esto, múltiples desarrolladores han implementado diferentes listados con retos específicos dentro de sus propios juegos a lo largo de los años.

Como siempre, Nintendo se enfoca en la diversión que un juego proporciona, dejando de lado cualquier pretensión de crear tiempo artificial para los usuarios, algo que muchos aprecian. Solo nos queda esperar para ver si más títulos utilizan un sistema similar al de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, o si estas son las únicas excepciones. En temas relacionados, este es nuestro Hands On del Switch 2. De igual forma, ya jugamos Metroid Prime 4: Beyond, y aquí te contamos qué tal está.

Nota del Autor:

Soy un gran fan del sistema de trofeos, puesto que ofrece retos interesantes, y ayuda a descubrir todo lo que un juego tiene para nosotros. Sin embargo, también apreció mucho cuando no hay un sistema que pueda crear ansiedad al ver que, pese a que acabaste con la historia principal, aún hay cientos de retos pequeños que tal vez no sean tan interesantes, molesto o simplemente imposibles para algunas personas.

Vía: Polygon