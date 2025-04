Los cartuchos de edición Switch 2 no requieren descarga

Los rumores han sido aclarados, y la información oficial tranquiliza a quienes planean adquirir estas ediciones. Durante el último Direct, la compañía confirmó la existencia de los títulos “Edición Switch 2”, que incluyen versiones mejoradas de juegos lanzados para la primera consola. Entre ellos se encuentran The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Kirby and the Forgotten Land y Metroid Prime 4 Beyond.

Como mencionamos, inicialmente se especulaba que las ediciones físicas de estos incluirían una tarjeta con la versión de Switch 1 y un código de descarga separado para el paquete de actualización. Sin embargo, una notificación procedente de la tienda oficial My Nintendo UK Store ha despejado las dudas: todo el contenido vendrá en una sola tarjeta de juego, sin necesidad de códigos adicionales para descargar las mejoras.

Esto representa una buena noticia para quienes prefieren adquirir los juegos en formato físico, ya que garantiza una experiencia completa desde el cartucho, sin depender de conexiones adicionales ni complicaciones en la instalación. Además, este sistema facilita la reventa o el préstamo del juego, manteniendo todas las características intactas en una sola unidad física.

No está de más decir, que para los usuarios que ya posean los juegos originales, Nintendo ofrece la posibilidad de adquirir por separado un paquete de actualización por $9.99 dólares (aproximadamente $200 MXN). Esta opción solo estará disponible para quienes jueguen en una Switch 2, y busca incentivar la transición sin obligar a comprar el juego completo nuevamente.

La consola llega el 5 de junio a tiendas.

Vía: Gonintendo