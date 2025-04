Durante el pasado Nintendo Direct tuvimos un nuevo vistazo de Hollow Knight: Silksong, el cual confirmó que el título estaría disponible en algún punto de este año. Sin embargo, más de una persona se preocupó al llegar a pensar que la esperada secuela solo estaría disponible en el Switch 2, dejando a los más de 150 millones de usuarios del Switch sin la posibilidad de disfrutar de esta entrega. Afortunadamente, este no será el caso.

Debido a todas las dudas que surgieron sobre la posibilidad de que Silksong solo llegue al Switch 2, dejando a los usuarios del Switch 1 sin la posibilidad de jugar la secuela, Matthew Griffin, encargado de las relaciones públicas y el marketing en Team Cherry, Hollow Knight Silksong sí llegará al Switch 1. Esto fue lo que comentó al respecto:

Just to clarify…

Hollow Knight: Silksong is coming to both Nintendo Switch AND the Nintendo Switch 2.

— Matthew Griffin (@griffinmatta) April 7, 2025