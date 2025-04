Tras la revelación del Nintendo Switch 2 hace unos días, muchos se han preguntado qué pasará con el Switch. Al final del día, hay más de 150 millones de usuarios de esta consola, y la Gran N no se puede simplemente olvidar de este mercado. Si bien títulos como Metroid Prime 4: Beyond y Pokémon Legends: Z-A estarán disponibles en la consola actual, poco se sabe sobre el futuro de esta plataforma. Afortunadamente, Nintendo ya tiene una respuesta.

En una reciente entrevista con The Washington Post, Doug Bowser, presidente de Nintendo of America, reveló que la Gran N aún tiene intención de darle soporte al Switch en un futuro. Si bien no sabemos hasta cuándo será esto, al menos queda claro que no tendremos que abandonar esta consola tan pronto como algunos esperaban. Esto fue lo que comentó Bowser al respecto:

“Lo que diría es que seguiremos observando a los consumidores y cómo interactúan y entran en la plataforma en varios niveles para intentar comprender realmente cómo se presenta el futuro. Y aquí está el otro punto: tenemos una base instalada [de Switch] de más de 150 millones de unidades. Probablemente, anunciemos más el 8 de mayo, durante nuestra próxima presentación de resultados. Queremos mantener a esos jugadores comprometidos. Puede que no todos estén listos para dar el salto a Switch 2. Con el tiempo y los juegos adecuados, esperamos que se sientan atraídos a Nintendo Switch 2. Sabemos que hay un grupo de consumidores que estarán totalmente listos para usar la plataforma desde el primer día”.

Si bien Nintendo tiene intenciones de darle soporte al Switch, por el momento se desconoce cómo es que harán esto. Si bien estudios third party aún lanzarán sus juegos en esta plataforma, las grandes exclusivas de la Gran N, como Mario Kart World y Donkey Kong Bananza solo llegarán al Switch 2, e incluso Pokémon Legends: Z-A y Metroid Prime 4: Beyond tendrán mejoras en la nueva consola que las convertirá en las versiones definitivas de estas aventuras.

Solo nos queda esperar para ver qué hará Nintendo con el Switch y Switch 2, y el soporte total de la nueva consola podría llegar el próximo año, o tal vez después. En temas relacionados, este es nuestro Hands On del Switch 2. De igual forma, el Switch 2 no tendrá un sistema de trofeos.

Nota del Autor:

Darle el soporte a dos consolas y sacar dos versiones de juegos es algo que Nintendo no hará. Si bien ya se comprometieron con Pokémon Legends: Z-A y Metroid Prime 4: Beyond, es muy probable que estos sean casos contados, y por cada cinco títulos de Switch 2, tal vez uno o dos también lleguen al Switch.

Vía: The Washington Post