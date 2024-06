Muchos usuarios regresan a jugar Gears of War: Ultimate Edition

Las últimas dos semanas han sido de felicidad para los fanáticos de Xbox, dado que la empresa de color verde presentó muchas novedades durante su último evento, destacando dos anuncios, el primer fue DOOM The Dark Ages y también Gears of War: E-Day. Este último nos presenta el regreso de los personajes originales, pues se trata de una precuela a los primeros juegos de la saga, y esa misma nostalgia se ha pasado a manos de los fans veteranos así como la curiosidad de quienes nunca tocaron la franquicia.

Según datos recopilados por los medios de Estados Unidos, los usuarios han regresado ni más ni menos que a Gears of War: Ultimate Edition, con un aumento del 323 % de los jugadores debido al anuncio que se hizo con el siguiente juego de la franquicia rumoreado para llegar en el 2025. Claro, gran parte de la gente que está experimentando la saga viene de el servicio de Game Pass, pues se incluyen ahí todas las entregas principales de la saga, así como spinoffs de la talla de Gears Tactics.

Esto no solo ha afectado al primer juego de la saga, dado que todos los demás también han visto un aumento en sus usuarios, incluyendo los dos primeros en sus versiones estándar, así como la quinta que nos ha dejado el camino libre para una historia que irá mucho más allá. Y es que si bien el siguiente juego será una precuela, el equipo de The Coalition no quiere dejar las cosas inconclusas, por lo que los usuarios deben esperar que más aventuras de la nueva generación de guerreros llegarán en el futuro.

Acá la descripción de la saga:

Gears of War es una popular serie de videojuegos de disparos en tercera persona desarrollada principalmente por Epic Games y más recientemente por The Coalition, y publicada por Xbox Game Studios. La serie se destaca por su enfoque en el combate táctico, el uso de coberturas y su narrativa inmersiva. La saga Gears of War es una piedra angular en el género de disparos en tercera persona, conocida por su intensa acción, jugabilidad táctica y una narrativa envolvente.

Recuerda que Gears of War: E-Day está en desarrollo para Xbox Series X/S y PC. Aún no hay fecha.

Nota del autor: Es bastante importante que la saga insignia de Xbox junto con Halo vuelva a la relevancia. Por lo que vale la pena echarse las campañas de nueva cuenta y esperar al siguiente gran juego.