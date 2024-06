Fans están molestos porque Marvel vs Capcom no sale en Xbox

Ayer fue una presentación sorprendente del Nintendo Direct, pues dieron a conocer juegos que la gente no se veía venir, dentro del evento Capcom soltó una bomba en forma de Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, el cual compila los mejores juegos de pelea de esta serie. Y todo fue dicha y felicidad por parte de los jugadores del mundo, hasta que se presentaron las plataformas en el canal oficial, incluyendo a Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC, dejando claramente a Xbox excluido.

Mediante las redes sociales, la gente ha expresado su descontento con Capcom, pues muchos juegos de esta franquicia salieron a la luz desde la época de la primera consola de Microsoft, causando extrañeza que para esta gran celebración decidieran no lanzar un port en los aparatos actuales. Incluso mencionan que les parece muy extraño que los títulos de Ace Attorney sí estén pasando por este tratamiento, hasta llegando a Game Pass, pero la saga de peleas quedó fuera.

Acá algunas reacciones:

Since the birth of the Xbox, every Marvel vs Capcom game has been released on Xbox. I think Xbox deserves MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics. Capcom's decision to exclude Xbox makes no sense at all. https://t.co/UGgLXg2ME6 pic.twitter.com/BbTVuw94Av

— STXRRBOY (@STXRRGXZiiNG) June 19, 2024