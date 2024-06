Aunque Gamescom es considerado uno de los grandes eventos de la industria de los videojuegos, Sony ha evadido esta celebración por completo durante los últimos años, y el 2024 no será la excepción, algo que muchos ya han comenzado a lamentar, pero ya se veía venir.

Por medio de un comunicado compartido para Games Wirtschaft, Sony ha dejado en claro que PlayStation no asistirá a Gamescom 2024, marcando el quinto año consecutivo en el que la compañía japonesa ignora el evento europeo. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Sony Interactive actualmente no tiene planes de exponer en Gamescom 2024”.

Considerando que el 2024 es un año lento para PlayStation, sin mucho que mostrar, esto tiene sentido. A lo mucho, la compañía pudo llevar un demo de Astro Bot, el cual es considerado la única carta fuerte que tiene la compañía para este año, puesto que Concord no fue del agrado del público en general.

PlayStation no será la única compañía que no tiene pensado asistir a Gamescom. En un comunicado previo, Nintendo confirmó que no tendrá presencia en el evento de Alemania. Recordemos que el año pasado, reportes aseguraron que la compañía japonesa le mostró a puerta cerrada el Switch 2, algo que no sucederá en esta ocasión.

Te recordamos que Gamescom 2024 se llevará a cabo entre el 21 y 25 de agosto, con la Opening Night Live planeada para el 20 de agosto. En temas relacionados, estos son los precios y fechas de Gamescom LATAM. De igual forma, puedes conocer más sobre la ausencia de Nintendo en el evento aquí.

Nota del Autor:

Es una lástima que alguien como PlayStation no tenga una fuerte presencia en uno de los eventos más importantes del año, pero esto tiene sentido al considerar las pocas ofertas que tiene la compañía para este año. Esperemos que Xbox sea más que suficiente para todos los asistentes a Gamescom.

Vía: Insider-Gaming