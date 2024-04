Nintendo no asistirá a la Gamescom de 2024

Los eventos de videojuegos han pasado a ser afectados desde hace ya un par de años, concretamente desde que se presentó la pandemia de 2020, pues este acontecimiento sería la muerte anunciada del más grande de todos, hablamos del Electronic Entertainment Expo. Y si bien este último ya no existe, hay asociaciones que han sabido adaptarse a la situación para subsistir, y ese fue el caso de Gamescom, expo de Colonia, Alemania que se sigue elaborando para los usuarios entusiastas de esta industria.

En estos eventos ha asistido una de las grandes empresas del negocio, Nintendo, quien básicamente no ha faltado a estas exposiciones, mostrando juegos que recién hayan salido en el mercado o que estén a punto de ponerse en las estanterías de las tiendas. Sin embargo, es bien sabido que este 2024 la compañía de Japón no tiene nada para mostrar, y por ende, esto va a tener repercusiones, como pasó con su directo de febrero que se tuvo que reducir a uno de socios, sin tener presencia de sus propios juegos.

Según lo emitido en un comunicado emitido a la publicación alemana Games Wirtschaft , un portavoz de la empresa dijo que no sería expositor en el evento de este verano. Algo que no está al 100% confirmado, pero que tiene sentido al final del día, ya que no tienen nada por lanzar después del mes de junio con Luigi’s Mansion 2 HD. Y esto apuntaría directamente a que los rumores del lanzamiento de la próxima consola resultaron ser reales, ya que todo apuntaba para que estuviera en tiendas en 2024 y ahora saldría en 2025.

Acá una descripción más extensa del evento:

Gamescom es una de las ferias de videojuegos más grandes del mundo y se celebra anualmente en Colonia, Alemania. Es conocida por ser un evento clave para la industria de los videojuegos, donde desarrolladores, editores, jugadores y medios de comunicación se congregan para ver y presentar los últimos juegos y tecnologías. Gamescom sirve como una plataforma para que las empresas muestren nuevos productos, incluyendo hardware, software y accesorios. Gamescom inició en 2009 como sucesora de la Games Convention de Leipzig. Desde entonces, ha crecido en tamaño y popularidad, atrayendo a visitantes de todo el mundo. El evento es organizado por la Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU), ahora parte de la Asociación de la Industria Alemana de Videojuegos (game). Gamescom es crucial para la industria por varias razones. Es un lugar de encuentro para la comunidad de jugadores y profesionales de la industria, ofrece una oportunidad para que los medios de comunicación cubran extensivamente las noticias y lanzamientos más importantes, y permite a los desarrolladores obtener feedback directo de los jugadores. Además, muchas empresas eligen Gamescom para hacer anuncios importantes y lanzar trailers o demos de sus juegos más esperados.

Recuerda que la expo se llevará a cabo del 21 al 25 de agosto.

Vía: VGC

Nota del editor: Era evidente que no iban a estar presentes, pues no tienen para mostrar a los fanáticos, al menos que lleven demos de juegos que ya están a la venta para ese momento. En fin, es muy posible que 2025 sea la explosión para Nintendo, más que nada por la consola nueva.