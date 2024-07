Nintendo anuncia nuevo cargador de Joy-Con

Pese a que el Nintendo Switch tiene los días contados, la Gran N le sigue dando soporte a esta pieza de hardware. Esto lo podemos ver claramente con los juegos, y recientemente anunciaron un nuevo accesorio que permite cargar los Joy-Con sin la necesidad de estar conectados a la consola.

El cargador estará disponible el próximo 17 de octubre por ¥3,300 yenes, aproximadamente $21 dólares. El accesorio permite cargar los Joy-Con en posición vertical, o puedes quitarle el soporte para darle la forma de un control tradicional. En particular, también puedes cargar los mandos inalámbricos Famicom y NES, y se pueden usar con la biblioteca Switch Online, y es probable que también sea compatible con los accesorios especiales de SNES, N64 y SEGA Genesis.

Charge your #NintendoSwitch Joy-Con controllers and Nintendo Entertainment System controllers with the Joy-Con Charging Stand (Two-Way) accessory, available October 17th. pic.twitter.com/ayNdvHTppL

— Nintendo UK (@NintendoUK) July 18, 2024