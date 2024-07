El servicio de GTA+ podría llegar a Nintendo Switch

En la actualidad existe un servicio de suscripción llamado GTA+, con el cual los usuarios pueden obtener recompensas en el juego online, y que cada mes añade mejoras para que los clientes sigan pagando la membresía, incluso han regalado en PC juegos como The Bully y Red Dead Redemption 2. Y ahora, todo parece indicar que se moverá a una plataforma más, pero no se trata de un sitio considerado como convencional.

En la página oficial de Rockstar Games, específicamente en el apartado del servicio en línea, se ha mencionado brevemente a Nintendo Switch, y llama mucho la atención que al poco tiempo de la filtración quitaron la imagen, como si se hubieran equivocado de forma anticipada. Esto ha generado especulaciones entre la gente, apostando que algunos juegos importantes de la empresa serán lanzados en la híbrida, pero no se sabe si la convencional o la nueva que presuntamente llegará en el 2025.

Rockstar Games has updated the platform list for "Games Included with GTA+" to include Nintendo Switch, but it is not currently used on the site.

Rockstar may soon update these games on the Switch to be playable for free with a GTA+ subscription. pic.twitter.com/28Enxb5EtR

