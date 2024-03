Nueva franquicia de Capcom debutará en Game Pass

Después de que Microsoft adoptara una estrategia comercial multiplataforma y las aguas regresaran a su cauce, el gigante tecnológico de Redmond decidió hacer un evento digital denominado Xbox Partner Preview, con la intención de mostrar las novedades de desarrolladores externos que llegarán a múltiples plataformas.

Los rumores se confirmaron y S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy ya está disponible, para irse adentrando en el mundo de terror de la segunda parte prevista para el mes de septiembre. Asimismo, se presentó The Sinking City 2 Rises From the Deep, que luce prometedor, pero habrá que esperar hasta 2025.

En propuestas más innovadoras, Bandai Namco mostró un adelanto de Unknown 9: Awakening, mientras que The First Berserker: Khazan pinta para ser un hack n’ slash muy entretenido, ambientado en el universo de la franquicia Dungeon & Fighter (DNF).

Creatures of Ava dejó ver un colorido paisaje donde se podrá interactuar con diversos animales ficticios en una gran variedad de ecosistemas. El género del sigilo estará cubierto de la mano de Sleight of Hand y para los fanáticos de las carreras off road, llegará Monster Jam Showdown Crushes.

Por su parte, EA Originals no se rinde al arriesgar con ideas creativas pese a que sus más reciente lanzamientos como Wild Hearts e Immortals of Aveum, no han tenido el desempeño comercial esperado. Muestra de ello es Tales of Kenzera: Zau, una experiencia de desplazamiento lineal que incluye acertijos, al más puro estilo de Prince of Persia.

Como es tradición en los acontecimientos de Xbox, se hizo hincapié en los títulos que harán su arribo a Game Pass en el día de su estreno, siendo el caso de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, la nueva propiedad intelectual de Capcom basada en la mitología japonesa; la expansión de Persona 3 Reload; y The Alters, una aventura de supervivencia y creación de campamentos; así como Frostpunk 2, para la suscripción en computadoras personales.

En otro orden de ideas, PlayStation acaba de confirmar que la trilogía de Final Fantasy VII Remake será exclusiva para sus consolas de manera permanente, lo que cierra las puertas a una eventual versión de Xbox, sin embargo, esto no será un impedimento para que la división de gaming de Microsoft continúe reforzando lazos con múltiples estudios para fortalecer su servicio de suscripción y llegar a un mayor número de consumidores.