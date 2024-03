No es un secreto que el desarrollo de juegos ha aumentado considerablemente en los últimos años. Además de pagarle a los desarrolladores, así como a todos los involucrados con el proyecto final, es importante considerar el soporte que se le tiene que dar a una experiencia, algo que es fundamental a un juego de peleas con una gran comunidad en línea como lo es Tekken 8. De esta forma, Katsuhiro Harada, director y productor de esta serie, ha señalado los retos a los que se enfrentan los desarrolladores hoy en día, y ha defendido las microtransacciones.

Hace unos días, una conversación en Twitter sobre el valor de un juego y el repudio ante las microtransacciones llamó la atención de Harada. Aquí, un jugador señaló que los días de Tekken 2 eran los mejores, puesto que no era necesario pagar por trajes adicionales. Sin embargo, como lo menciona otra persona y el mismo Harada, ya no vivimos en esa época, y hoy en día elementos como los pase de temporada y el DLC ayudan a que compañías como Bandai Namco le den un largo soporte a Tekken 8. Esto fue lo que comentó el legendario desarrollador:

Development costs are now 10 times more expensive than in the 90's and more than double or nearly triple the cost of Tekken 7. Even the Fight Lounge servers are costly to maintain. In the past there weren't so many specs and there wasn't online. Plus they didn't have such high…

— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) February 21, 2024