Tekken 8 le causa problemas a jugadores discapacitados

Este año tendrá muchos juegos de gran importancia en el mercado, uno de ellos será ni más ni menos que Tekken 8, el cual es la siguiente entrega de la franquicia que compite directamente con Street Fighter 6, Mortal Kombat 1, y hasta The King of Fighters XV. Para eso tiene que atraer al mayor número de jugadores posible, razón por la cual las opciones de accesibilidad son diversas, incluso para quienes tienen la vista alterada en cuanto a la percepción de los colores.

Mediante la plataforma de Twitter, se ha compartido un clip de menos de un minuto, en el cual podemos ver la opción para daltónicos de esta nueva entrega, misma que nos deja ver a los personajes con distintos patrones de lineas, donde uno las tiene verticales y el otro horizontales. Mencionando en el Tweet que esto puede considerarse como algo innovador para los juegos en general, pero aunque esto se puede considerar como algo positivo, también tiene cierto lado no muy bueno.

Aquí lo puedes checar:

Why is no one talking about the color blind accessibility of Tekken 8. Literally no game has done this. pic.twitter.com/i8qdUYwpPP

— SJS | Gatterall (@itwhiffed) December 27, 2023