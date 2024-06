INAH arremete contra MAX por la publicidad de House of The Dragon

Falta muy poco tiempo para que se estrené una nueva temporada de la serie House of The Dragon, la cual pone a la familia Targaryen como protagonista, contando algunos hechos que se dieron bastantes años atrás de todo lo que ocurrió en Game of Thrones. Para darle promoción al producto, MAX ha lanzado publicidad en forma de carteles publicitarios, y de forma reciente llamó la atención que las banderas del Castillo Chapultepec en México fueron cambiadas, algo que no le ha gustado a las autoridades.

Mediante un comunicado el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ha mencionado que verán el nivel del delito cometido en contra de un monumento del país, para ver si hay alguna sanción que se pueda dar a la plataforma de MAX, los dueños de esta serie. Y aunque claramente no es un ultraje de forma directa en el que cambiaron las banderas, hacer alteraciones mediante fotomontajes también está penado por la ley y habrá multas a pagarse por dicha acción.

Acá parte del comunicado:

Se informa que las imágenes son falsas, puesto que en ningún momento se han colocado banderas, pendones ni ningún otro material publicitario relativo a dicha producción sobre este inmueble, y tampoco se ha autorizado la reproducción de imágenes de este espacio para la promoción de la serie en comento. Lo que se aprecia en redes sociales fue generado a través de programas de edición de imagen o inteligencia artificial. Por esta razón, la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH llevará a cabo las medidas legales conducentes, debido a que se trata de un uso indebido de imágenes de un monumento histórico.

¡Guerra civil en América! 🌎⚔️ Banderas negras y verdes ondean en los principales edificios del continente en apoyo a las casas de Rhaenyra Targaryen 🖤 y Alicent Hightower 💚 ¿Cuál es tu favorito? 👑🐉 #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/dvaXZ9Xbu7 — SopitasFM (@sopitasfm) June 10, 2024

Por ahora no se mencionado mucho más, pero si los responsables de la alteración de las banderas no quieren algunos años de prisión, es posible que paguen una multa por llevar a cabo esto sin autorización. Y es que el amenos en México el usar símbolos patrios está penalizado de manera severa, razón por la cual hacer cambios en estos monumentos se considera crimen.

House of The Dragon temporada 2 llega el 17 de junio.

Vía: INAH

Nota del autor: Creo también la autoridad competente está exagerando demasiado, sobre todo porque nunca se tocaron las benditas banderas y se cambiaron en la vida real. Habrá que esperar a que MAX cumpla con su condena y sigamos adelante esperando la serie.