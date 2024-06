Corrigen error con el peso de Call of Duty: Black Ops 6

El fin de semana pasado se dio a conocer finalmente la fecha de Call of Duty: Black Ops 6, el siguiente juego de la franquicia más importante de Activision, y que se trata de la apertura como una marca que ahora pertenece a Microsoft, razón por la cual también sale en Game Pass día uno. Y para quienes tenían curiosidades de sus detalles, descubrieron en la página oficial que supuestamente el archivo de descarga era de más de 300 GB en total, lo cual saltó las alarmas de muchos usuarios del mundo.

Sin embargo, las cosas resultaron en un malentendido, pues la propia Activision ha salido a declarar que lo que se ve en la página de Black Ops 6 es información errónea, pues se trata del peso completo de tres lanzamientos de la saga , concretamente Modern Warfare II, Modern Warfare III, Warzone y sus respectivos contenidos adicionales. Los GB del nuevo título queda por confirmarse en los próximos meses por venir.

📢 #BlackOps6

Correction: The estimated file size currently displayed on the Black Ops 6 pre-order pages does not represent the download size or disk footprint for Black Ops 6.

The sizes as shown include the full installations of Modern Warfare II, Modern Warfare III, Warzone…

— Call of Duty Updates (@CODUpdates) June 10, 2024