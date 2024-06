Éstos son los juegos que abandonan PS Plus en julio

El día de ayer se expandió el catálogo de juegos disponibles en PlayStation Plus Extra y Premium. De esta forma, experiencias como Monster Hunter Rise y Far Cry 4 ya están al alcance de todos los usuarios de este servicio. Sin embargo, no todas son buenas noticias, puesto que se ha revelado la lista de títulos que abandonará esta plataforma el próximo mes.

Aunque esto no es tan común, no todos los juegos disponibles en PlayStation Plus Extra y Premium pueden mantenerse a la disponibilidad para siempre. De esta forma, a partir del próximo 16 de julio, ya serán accesibles los siguientes seis títulos:

Tiny Tina’s Wonderlands

Dysmantile

My Little Pony: A Maretime Bay Adventure

Fast & Furious Spy Racers: Rise of Sh1ft3r

Kingdom Two Crowns

Saints Row IV Re-Elected

De esta selección, Tiny Tina’s Wonderlands y Saints Row IV Re-Elected serán las pérdidas más grandes para muchos. El primero es un spin-off de Borderlands protagonizado por uno de los personajes más amados de los fans, mientras que el segundo es un juego de mundo abierto similar a GTA, pero con un tono totalmente diferente.

De igual forma, para los que son fans de los indies, Kingdom Two Crowns también es una perdida bastante grande. Lo bueno es que aún tenemos un mes para disfrutar de esta selección antes de su salida definitiva de esta plataforma. En temas relacionados, puedes conocer más sobre los juegos en PlayStation Plus aquí. De igual forma, la emulación de PS2 llega a esta plataforma.

Nota del Autor.

Kingdom Two Crowns es un fantástico juego que combina elementos de tower defense con RTS. Es un fantástico título que todos los interesados en este tipo de experiencias independientes, tienen que probar. No es un juego tan largo, pero es bastante retador.

Vía: PlayStation Lifestyle