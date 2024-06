Con la mitad de junio en el pasado, PlayStation ha revelado los juegos que llegarán a las suscripciones de Premium y Extra para todos los usuarios de PlayStation Plus. Aquí podemos encontrar uno de los mejores títulos de esta generación, Monster Hunter Rise, y clásicos, como LEGO Star Wars II: The Original Trilogy.

A partir del próximo 18 de junio, todos los usuarios de PlayStation Plus que paguen por el nivel Extra o Premium podrán descargar los siguientes juegos sin algún costo adicional:

Monster Hunter Rise | PS4, PS5

Football Manager 2024 | PS5

Crusader Kings III | PS5

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 | PS4, PS5

After Us | PS5

Anno 1800 | PS5

Police Simulator: Patrol Officers | PS4, PS5

Far Cry 4 | PS4

LEGO The Hobbit | PS4

LEGO The Incredibles | PS4

Por su parte, todos los que paguen por la suscripción Extra, la cual incluye títulos clásicos, también podrán descargar:

Kayak VR: Mirage | PS VR2

LEGO Star Wars II: The Original Trilogy | PS4, PS5

Ghosthunter | PS4, PS5

Daxter | PS4, PS5

Recuerda, todos estos juegos estarán disponibles en PlayStation Plus en los niveles de Premium y Extra a partir del próximo 18 de junio, y no será sino hasta una fecha posterior cuando dejen el servicio. En temas relacionados, estos son los juegos que ya están disponibles en todos los niveles de Plus. De igual forma, la emulación del PlayStation 2 llega a este servicio.

Nota del Autor:

Esta es una lista no tan cargada como en meses pasados, pero sigue ofreciendo experiencias que valen la pena. El agregado más importante es Monster Hunter Rise, el cual nos ofrece una fantástica experiencia que todos deben de jugar en compañía de algunas personas.

Vía: PlayStation