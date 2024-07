Dragon Ball Z: Kakarot alcanza nuevo hito de ventas

Hace cuatro años salió uno de los juegos más queridos de la franquicia más famosa creada por Akira Toriyama, Dragon Ball Z: Kakarot, el cual ha gustado bastante por el hecho de se nos cuenta casi la historia completa del Saiyajín que llegó a la tierra y la salvó un par de meses en el proceso. Y es que todo empieza desde la llegada de Raditz hasta los inicios de Super con los dioses de la destrucción, lo cual es un hecho bastante importante para la franquicia.

Lo mejor, es que no se quedó en el juego vainilla, pues con el tiempo se fueron liberando algunos DLC, con la historia de los guerreros del futuro, el padre de Gokú, los orígenes del pequeño niño con cola y algunos episodios más que la gente agradeció de tener en su momento. Incluso ya hay quienes están pidiendo la edición de juego del año o similar, que contenga el juego base más contenido adicional, ya sea dentro del medio físico o con código descargable.

Mediante las redes oficiales, se ha compartido que el juego ya vendió ocho millones, y para celebrarlo mostraron una nueva imagen. Acá la puedes ver:

Over 8 millions of you have shown your support for DRAGON BALL Z: KAKAROT.

Thank you for helping us reach this great milestone – we hope you look forward to what’s coming next! #DBZK pic.twitter.com/c8TnMYbW0o

— Dragon Ball Games (@dragonballgames) July 4, 2024