¿Mi Villano Favorito 4 cuenta con escena post créditos?

El día de hoy se ha estrenado una nueva cinta donde los Minions se llevan los reflectores, Mi Villano Favorito 4, la cual regresa a queridos personajes que muchos tienen en su corazón debido a aquel primer estreno que impactó al mundo hace muchos años en los cines. Y si bien hay gente saliendo de su sala favorita en estos momentos, muchos otros que apenas entraran tienen en común una pregunta, eso eso si al puro estilo de Marvel existen escenas post créditos para apuntar hacia una siguiente trama.

Primero que nada, la duración de la nueva aventura de Gru y compañía es de 90 minutos, es decir, una hora con 35 minutos en total, tiempo promedio para muchas producciones infantiles, lo mismo pasó hace un par de semanas con la más reciente producción de Pixar, Intensamente 2. Con eso en mente, la gente deberá esperar algunos 15 minutos después de la escena final en la cual hay interacciones entre los Minions, por lo que hay que tomar las precauciones.

Después, lamentablemente no habrá mucho más, teniendo un cierre de créditos totalmente limpio, entonces para quienes piensen quedarse hasta el final para ver una pista de lo que podría ser la siguiente la película, no hay recompensa como lo que pasa con otras marcas y compañías. Eso sí, los usuarios podrán disfrutar los chistes que van saliendo con el humor que caracteriza a los personajes de color amarillo.

Acá la sinopsis:

Gru y Lucystán casados y luchan junto a su familia en la llamada Liga Antivillanos. Sus hijas adoptivas también se implican mucho más en esta importante tarea. Pero además hay un nuevo miembro de la familia: el pequeño bebé del matrimonio. Un villano que se escapa de la cárcel: Maxime Le Mal, obligará a todos a tomar decisiones que les pondrán en jaque. Cuarta entrega de la popular saga de animación familiar en en la que Chris Renaud, que dirigió las dos primeras partes, también regresa para la cuarta tras las cámaras. Patrick Delage ejerce de codirector y Mike White escribe el guión.

Recuerda que esta cinta ya se encuentra disponible en cines.

