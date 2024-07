Afirman que Crash Bandicoot 5 fue cancelado

En estos últimos días ha surgido un rumor bastante sonado, y eso es que supuestamente Crash Bandicoot 5 está en desarrollo por parte de Toys for Bob, y eso se ha dado a entender por las pistas sutiles que se soltaron en las redes sociales, como la imagen de portada web y también el supuesto convenio que se tiene con Microsoft. Sin embargo, parece que esto se aleja de la realidad, dado que el proyecto se habría cancelado según lo menciona cierta persona de la industria de los videojuegos.

El artista conceptual Nicholas Kole compartió la noticia de que un proyecto separado en el que habían estado trabajando con otro estudio, ‘Project Dragon’, había sido cancelado. Respondiendo a los fanáticos que especulaban que el proyecto podría estar relacionado con Spyro, debido a su nombre en clave, el usuario dijo que no, añadiendo que el quinto juego del marsupial habría sido el afectado.

It is not Spyro, but some day folks will hear about the Crash 5 that never was and it’s gonna break hearts

— Nicholas Kole (@FromHappyRock) July 13, 2024