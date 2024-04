Manga de Pokémon Adventures entra en etapa de descanso

Aunque muchos no lo tengan en el radar, la saga de Pokémon sigue bastante vigente en la parte del manga, teniendo muchos tomos que adaptan los diferentes videojuegos, y debido a que las generaciones van cambiando de manera constante, no hay descanso para quienes toman lápiz y papel para hacer estos dibujos. Sin embargo, el encargado actual de hacer las publicaciones ha llegado a la conclusión de que se debe tomar una pausa y en efecto, esto nos lleva a que no habrá capítulos dentro de algún tiempo.

Mediante la revista conocida como CoroCoro Ichiban, se ha confirmado que el artista Satoshi Yamamoto, va a hacer su espacio en la agenda para descansar completamente, dado que por temas de salud es necesario que deje de dibujar por algunas semanas que restan de este mismo mes. Una vez que inicie Mayo se volverán a las actividades regulares, con capítulos constantes que ahora están enfocados en la saga de Scarlet y Violet, con una trama que a la gente gusta mucho más que la parte animada con Horizons.

The “Pocket Monsters Special” manga will be taking the month off due to artist Satoshi Yamamoto’s health.

“Scarlet & Violet” Chapter 8 was originally scheduled to be released in Thursday’s issue of CoroCoro Ichiban! https://t.co/O6wYxQaOIw

— Dogasu (@DogasusBackpack) March 19, 2024