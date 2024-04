Jugadores dicen que los 60 fps en PS5 deberían ser obligados

“FPS” significa “fotogramas por segundo”. Es una medida de la frecuencia con la que se actualiza una imagen en movimiento en una pantalla. Cuantos más fotogramas por segundo se muestran, más fluido y realista es el movimiento. Entonces, cuando hablamos de “60 FPS”, nos referimos a una tasa de cuadros de 60 fotogramas por segundo. Esto significa que cada segundo, la pantalla muestra 60 imágenes diferentes. En los videojuegos y en la visualización de contenido multimedia, una alta tasa de cuadros por segundo se considera deseable porque produce una experiencia de juego o de visualización más suave y más realista. Por ejemplo, en un videojuego, si la tasa de cuadros es baja, digamos 30 FPS, es posible que las imágenes parezcan entrecortadas o menos fluidas, especialmente en escenas de acción rápida. Pero si la tasa de cuadros es de 60 FPS o más, el movimiento será más suave y los detalles serán más nítidos.

Eso sí, algo que se debe tener a consideración, es que no todo mundo consulta páginas sobre videojuegos, por lo que se podría tratar de un nicho quienes desean los 60 cuadros por segundo. Y es que parte del público que consume productos como el PS5 no se fijan en esos detalles y solo se ponen a probar los videojuegos. Entonces, si la encuesta se llevará a un nivel más abierto, es posible que el porcentaje predominante diría que no saben que es un FPS.

Vía: Push Square

Nota del editor: En mi caso yo preferiría que los desarrolladores hagan sus juegos con los FPS que piensen serán más disfrutables por los usuarios. Y es que no todo puede tener 60 fps, sobre todo con los juegos que son más cinemáticos.