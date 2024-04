Revelan los detalles técnicos de Sea of Thieves en PS5

Hace poco más de un mes se revelaron algunos juegos de Xbox para lanzarse en más plataformas, esos fueron Pentiment, Hi-Fi Rush, Grounded y Sea of Thieves, este último es el único que todavía no llega a las tiendas, pero la fecha de salida para estos momentos no está tan lejana. Por esa razón, el equipo de Rare ha lanzado un archivo de preguntas y respuestas sobre este lanzamiento en PlayStation 5, con algunas dudas puntuales que se resuelven a la brevedad.

Lo primero que dejan claro, es que los datos son totalmente transferibles, por lo que si un usuario ya probó el videojuego en una consola de Xbox o en la PC, puede vincular la cuenta en Sony para que se pasen todos los objetos, niveles y más logros conseguidos con anterioridad. Por otro lado, se habla de que la conexión para crossplay será muy sencilla, y que será necesario contar con la membresía de PlayStation Plus para poder jugar, de lo contrario de nada servirá el haber adquirido el programa en la plataforma.

También, mencionan que habrá funciones especiales para el Dualsense, aquí las puedes checar:

– Hápticos : Sea of ​​Thieves utiliza la tecnología de retroalimentación háptica dentro del controlador DualSense para mejorar la experiencia de movimiento e interacción con el mundo. – Disparadores adaptativos : Sea of ​​Thieves utiliza los disparadores adaptativos dentro del controlador DualSense para intensificar el juego de armas, lo que permite a los jugadores sentir cada vez que se aprieta el gatillo. – Micrófono y altavoz integrados : Sea of ​​Thieves utiliza el micrófono integrado para que los jugadores puedan chatear con sus amigos sin necesidad de unos auriculares conectados.

Obviamente no podía faltar la pregunta de si el juego funcionará en el nuevo accesorio de PlayStation Portal, y han contestado que tiene una gran respuesta, por lo que los usuarios podrán estar en el modo portátil para disfrutar el videojuego. En cuanto al rendimiento, podrá correr a 60 FPS y 4K, pero si el usuario cuenta con una televisión de 120HZ podrá llegar a esa velocidad para mayor fluidez.

Recuerda que la versión de PS5 de Sea of Thieves se lanza el 30 de abril.

Vía: Sea of Thieves Blog

Nota del editor: Será interesante ver cómo comparten el mundo en Sea of Thieves tanto los usuarios de Xbox como los de PlayStation. Eso sí, es triste que Nintendo se quede sin esta experiencia por parte de Rare.