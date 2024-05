Cada vez estamos más cerca del lanzamiento de Shadow of the Erdtree, el tan esperado DLC de Elden Ring. De esta forma, Bandai Namco ha preparado un nuevo tráiler que nos da un extenso vistazo a todo lo que podremos hacer en la expansión a uno de los mejores juegos de los últimos años.

Shadow of the Erdtree será una gran expansión. No solo tendremos la oportunidad de explorar una nueva región en The Land Between, sino que se agregarán nuevas armas, se aumentará la dificultad, tendremos múltiples decisiones en la historia, y mucho más.

Como pudieron ver, el tráiler deja en claro que la espera de dos poco más de dos años está más que justificada. Shadow of the Erdtree no solo se posiciona para ser el mejor DLC del 2024, sino que bien podría ser la experiencia más aclamada de este año, demostrando que FromSoftware es uno de los estudios más importantes en la industria en estos momentos.

Te recordamos que Shadow of the Erdtree llegará el próximo 21 de junio, así es, en solo un mes, y ya puedes pre-ordenar el DLC por solo $39.99 dólares. En temas relacionados, se reportan nuevas ventas millonarias para este juego. De igual forma, FromSoftware habla sobre más expansiones para Elden Ring.

Nota del Autor:

Ya no puedo esperar para jugar Shadow of the Erdtree. Esta expansión no solo luce increíble, sino que su escala está a la par de otras experiencias premium en el mercado. Si las expectativas de los fans se cumplen, este bien podría ser uno de los mejores juegos del año.

Vía: Bandai Namco.