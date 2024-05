¿Elden Ring tendrá más expansiones a futuro?

Estamos a un mes para que pasé uno de los acontecimientos más fuertes del año en la industria de los videojuegos, eso es el lanzamiento de Elden Ring: Shadow of The Erdtree, DLC del exitoso juego lanzado en el 2022 y que se llevó muchos premios de por medio. Y con la salida tan cerca en consolas y PC, la gente se ha preguntado si veremos más a futuro, o si este contenido será suficiente para dar la despedida definitiva a este Souls Like con mundo abierto.

Desde la boca del propio creador de la franquicia se han dado detalles interesantes, mencionando que efectivamente, no habrá mucho más de este juego para el futuro, descartando así actualizaciones que puedan valer la pena, pero a cambio, ya estarían trabajando en la secuela, lo cual es más importante. Y entre sus comentarios, añade que no es tan partidario de los DLC debido a que no son experiencias que se sienten tan bien en comparación del juego completo, por lo que no quieren abusar de eso en FromSoftware.

Aquí su comentario:

Elden Ring enfatiza la exploración y la aventura en un gran mundo abierto. Para brindar tal experiencia, se necesita un escenario enorme y, por lo tanto, en lugar de dividirlo en varias partes fue mejor hacer una que fuese más grande. Si los contenidos se vendieran por separado, la libertad de exploración y la sensación de aventura se verían reducidos. Este es el primer y último DLC. No tenemos planes de agregar más contenido a Elden Ring.

Sin embargo, como ya se ha mencionado en ocasiones anteriores, hay una puerta abierta para lanzar una secuela después de algunos buenos meses, más por el hecho de que en uno de los libros de arte del juego se habla de tierras no exploradas pero que suenan muy interesantes. Entonces, el contenido extra no será longevo, pero puede servir como boleto de entrada a lo que el estudio de desarrollo tenga en mente.

Recuerda que Elden Ring: Shadow of the Erdtree se lanzará el 21 de junio.

Vía: Zhihu

Nota del autor: Todo lo que se ha comentado en relación al DLC del juego suena como una expansión grande, por lo que seguramente no será necesario tener más partes del mapa a desbloquear. Habrá que esperar al lanzamiento que llega dentro de muy poco tiempo.