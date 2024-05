La sexta película de Mad Max podría ser realidad

Este año será importante para los fanáticos de las películas estilo western, dado que finalmente se estrenará en los cines Furiosa, cinta dentro del universo de Mad Max que nos presenta al personaje del mismo nombre, y del cual conoceremos sus orígenes antes de lo ocurrido en la cinta principal. Sin embargo, hay quienes también quieren conocer que se puede explorar más allá del final que ya vimos, y podría ser que Warner se decida por llevar a la pantalla la sexta parte tan esperada por los fans de las cintas de acción.

Se ha mencionado por parte del creador de la saga George Miller, que hay una posible nueva película en camino, dado que se necesitaba una historia de fondo para el propio Mad, y de ahí se empezó a trabajar en un guión que quedó como algo independiente que hasta este momento no se ha usado. Y no está de más decir que no hemos visto mucho de la franquicia después de Fury Road.

Acá las declaraciones:

Mientras nos preparábamos para Mad Max: Fury Road, también escribimos sobre lo que le sucede a Max el año anterior a los acontecimientos de esta película. Y a medida que nos acercamos al final de Furiosa, Max tuvo que aparecer en algún lugar porque sabíamos lo que estaba pasando. Tenemos toda una historia que me gustaría filmar si tuviera la oportunidad.

Con esto en mente, estaríamos hablando de otra precuela que una los caminos de ambos personajes y veamos todo lo que desembocó en Fury Road, cinta que ha sido bastante consagrada por las técnicas de grabación, así como efectos especiales que siguen muy vigentes a pesar de haberse lanzado hace ya bastantes años.

Aquí la descripción de la saga:

La saga de Mad Max es una serie de películas de acción y ciencia ficción creadas por el director australiano George Miller. La serie se centra en un futuro distópico y post-apocalíptico donde la civilización ha colapsado y la sociedad se ha sumido en la anarquía y la violencia. La trama sigue las aventuras del personaje principal, Max Rockatansky, interpretado por Mel Gibson en las tres primeras películas y por Tom Hardy en la cuarta entrega.

Por ahora habrá que esperar al 24 de Mayo para ver Furiosa en los cines.

Vía: EW

Nota del autor: Sería muy bueno que lancen esta película también y que nos cuenten los orígenes de Mad antes del desastre que se hizo en Fury Road. Y ojalá sigan usando a Tom Hardy para interpretar al protagonista de la historia.