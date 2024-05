Surgen más pruebas del remake de Final Fantasy IX

Uno de los mayores rumores relacionados con la serie de Final Fantasy es un remake de la novena entrega en la serie. Aunque Square Enix aún no confirma la existencia de este proyecto, múltiples rumores han señalado que esta reimaginación del clásico del PlayStation 1 está en camino.

Recientemente, Midori, un famoso insider del medio, señaló que el remake de Final Fantasy IX sigue en desarrollo, y esta entrega aún conservará su sistema de combate tradicional, en lugar de presentarnos una serie de cambios sustanciales, similar a lo que se hizo con Final Fantasy VII Remake. Por si fuera poco, esta información revela que este proyecto no será una exclusiva del PlayStation 5, como previamente se esperaba.

Aunque los detalles no son claros, es muy probable que este cambio se llevó a cabo por la reciente modificación en el plan comercial de Square Enix, en donde tienen pensado reducir la cantidad de exclusivas, y lanzar más juegos a otras plataformas. Por último, pero no menos importante, Midori también ha señalado que el supuesto remake de Final Fantasy X que estaba en desarrollo es falso, y por el momento no hay planes por parte de Square Enix de lanzar un trabajo de este calibre.

Pese a que Square Enix sigue en silencio, todo parece indicar que el remake de Final Fantasy IX puede llegar en cualquier momento. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá al respecto. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Final Fantasy XVI: The Rising Tide. De igual forma, Final Fantasy VII Rebirth no habría vendido lo esperado.

Nota del Autor:

Si algo ha demostrado Final Fantasy VII Remake, es que hacer un remake de un juego de Final Fantasy no es tan sencillo como muchos lo pensaban. Si el remake de Final Fantasy IX es solo una versión más bonita del clásico de PS1, muchos pueden estar contentos con esto, pero otros más estarán muy decepcionados.

Vía: PlayStation Lifestyle.