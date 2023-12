La navidad llegó y se fue, y con ella, cientos de videos de niños celebran los regalos que Santa y sus familiares les dieron. Algunos de estos se alegraron al ver el regalo promedio debajo del árbol, otros más se emocionaron con la sorpresa de algo que ni siquiera habían imaginado. Sin embargo, también hubo aquellos que se decepcionaron al no recibir lo que querían. Este es el caso de un niño que recibió un PlayStation 5 en lugar de una PC.

En redes sociales un video se ha vuelto tendencia al mostrarnos a un par de niños abriendo sus regalos de navidad. Si bien el más pequeño se alegró con la cantidad de obsequios, el mayor se decepcionó al ver que en lugar de su deseada PC, encontró un PlayStation 5 completamente nuevo.

This kid wanted a gaming PC instead of a PS5 😭😭 pic.twitter.com/h3oTT7LtXz

— Jez (@JezCorden) December 25, 2023