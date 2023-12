Con el próximo lanzamiento de The Last of Us Part II Remastered, muchos se preguntan por qué Sony se ha enfocado tanto en relanzar juegos clásicos. Bueno, la información filtrada por parte de Insomniac Games por fin nos da una respuesta, y es que el público simplemente no para de comprar este tipo de experiencias.

De acuerdo con documentos filtrados, las remasterizaciones y remakes de PlayStation venden como pan caliente, especialmente durante su lanzamiento. Tomando como ejemplo The Last of Us, el título vendió tres millones de unidades durante su periodo de lanzamiento, mientras que The Last of Us Part I vendió siete millones en el mismo tiempo.

Por su parte, Marvel’s Spider-Man vendió la mayor parte de sus unidades durante su periodo de vida intermediario, mientras que su remasterización tuvo un fantástico inicio. De esta forma, queda claro que PlayStation ve a las remasterizaciones como una forma de obtener grandes ganancias de forma rápida, y sin gastar tantos recursos como los que necesitaría un juego completamente nuevo.

Esto demuestra que, una vez más, es la minoría la que es la más vocal. Información como la que se filtró deja en claro que los usuarios sí quieren ver remasterizaciones y remakes de juego viejos, incluso si estos provienen de solo una generación atrás. De esta forma, será interesante ver cómo le irá a The Last of Us Part II Remastered cuando llegue al PlayStation 5 el próximo 19 de enero de 2024.

Después de The Last of Us Part II Remastered, es muy probable que Sony nos entregue más y más remasterizaciones, especialmente en años donde no vemos muchos lanzamientos AAA por parte de los PlayStation Studios. En temas relacionados, la trilogía original de God of War podría tener una remasterización. De igual forma, director de The Last of Us Part II Remastered defiende la remasterización.

Nota del Editor:

Las remasterizaciones se pueden llegar a sentir como una moneda en el aire. Por un lado, le ofrecen al público la oportunidad de disfrutar por primera vez algo que tal vez nunca hubieran jugado, e incluso pueden tener contenido adicional para todos los fans. Sin embargo, también hay casos en donde solo vemos un par de retoques sin mucho qué justifique su existencia.

Vía: Reddit