Revelan las ventas de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Hace meses atrás se lanzó el DLC que iba a revivir a Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, el cual por fin limpió el nombre que se había manchado en el el buen historial de CD Projekt Red, y aunque se pensaba que las cosas no mejorarían tanto en relación al fracaso inicial de lanzamiento del juego base, parece que sí. O al menos eso dicen los reportes que se han dado a conocer por parte de la empresa.

Según lo mencionado por una publicación en las redes sociales, el DLC del juego ha vendido más de cinco millones de copias, lo cual es sorprendente si se habla de contenido adicional de pago, el cual casi nunca suele sobresalir a pesar de que sus versiones principales se hallan vendido en masas. De hecho, los dueños del juego manifiestan que están muy agradecidos con los fans, y que ahora ya pueden considerar a Cyberpunk 2077 como franquicia exitosa.

Over 5 million agents have infiltrated Dogtown! 😱

Thank you for all your support — and good luck on your mission. ❤ pic.twitter.com/zXT3SZlvwL

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) January 4, 2024