Quieren llevar Ready Player One a la vida real

Es un hecho que gracias a películas con grandes crossovers, la gente siempre ha pedido tener algún tipo de experiencia en el mundo del metaverso, pasando por aventuras junto a los personajes favoritos de siempre, pero es algo que tan solo ha podido proyectarse en películas. Sin embargo, esto puede estar a nada de terminar, pues algunas empresas se han puesto de acuerdo para traer la inmersión definitiva en fantásticos mundos de la ficción.

Hace poco se ha revelado la la formación de Readyverse Studios, el primer estudio de su tipo creado por los cofundadores de Futureverse, Shara Senderoff y Aaron McDonald , así como por Ernest Cline , el novelista más exitoso de los últimos años y reconocido por ser creador de la franquicia Ready Player One y Dan Farah, productor cinematográfico que hizo posible la cinta del mismo nombre que llegó años atrás.

El nombre del proyecto en conjunto es The Readyverse, plataforma interactiva de experiencias digitales interconectadas. En su primer acuerdo importante de derechos, Readyverse Studios se ha asociado con Warner Bros. Discovery para llevar exclusivamente la saga player one al metaverso a través de web3. Además, se mantienen los derechos web3 exclusivos para todas las IP futuras de Ernest Cline, próximamente se anunciarán marcas y franquicias adicionales que se unirán a The Readyverse.

Esto mencionó Ernest Cline, cofundador de Readyverse Studios:

El futuro ha llegado incluso más rápido de lo que imaginaba. Con Readyverse Studios, tenemos la oportunidad de aprovechar la tecnología revolucionaria que Futureverse ha estado construyendo durante varios años para dar vida a la mejor versión posible del metaverso. Tengo confianza en este equipo, tenemos las mentes más brillantes y los corazones más grandes. lugar para guiarnos hacia el próximo capítulo de nuestro futuro colectivo… un futuro que enorgullecería a Wade Watts y James Halliday.

Aquí lo dicho por Shara Senderoff y Aaron McDonald, quienes también fundaron la empresa:

No podríamos estar más emocionados de compartir esta noticia sin precedentes con el mundo hoy. Con Ernie, Dan y nuestra asociación con Warner Bros. Discovery, tenemos la oportunidad única de ayudar a darle vida al metaverso comenzando con la IP que mostró por primera vez su potencial. Este es solo el comienzo de nuestra colaboración con Hollywood y marcas globales. mientras nos propusimos desarrollar un camino para que la propiedad intelectual comercial dé forma al futuro del entretenimiento en línea, los juegos y las experiencias sociales.

Por ahora no han dado más adelantos, pero no deberían tardar demasiado, pues este mismo año el proyecto verá la luz del día.

Vía: Prnewswire

Nota del editor: Definitivamente muchas personas querrán unirse a ver este proyecto, pero aún no se establece en qué clase de plataforma se podrán conectar, si venderán directamente ellos los visores de realidad virtual o si se podrán usar simplemente utilizar los Oculus Quest.