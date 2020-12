Ready Player Two sí tendrá una película, la cual ya está en producción

En 2011 salió a la venta el libro de Ready Player One, el cual cautivó a miles de personas que crecieron con las películas y videojuegos de los 80’s. De esta forma, en 2018 una adaptación live action de la obra de Ernest Cline llegó a los cines. Afortunadamente, este no fue el final de la serie, ya que en este año llegó a nuestras manos la secuela, Ready Player Two, la cual también tendrá una adaptación a la pantalla grande.

Durante una entrevista con Inverse, Cline reveló que una película de Ready Player Two será una realidad. Sin embargo, considerado el estado actual de la industria del cine, el desarrollo de esta secuela se encuentra en las primeras etapas de producción. Esto fue lo que comentó el autor:

“Está en las etapas tempranas justo ahora, especialmente ahora que Hollywood está en el limbo. Pero puedo decir por mi experiencia al hacer la primera película que todos se divirtieron. Hablamos de la posibilidad de que hubiera una [película de] Ready Player Two cuando estábamos haciendo Ready Player One. En Hollywood nunca sabes. En verdad intenté lo más que pude enfocarme sólo en escribir la secuela de mi libro. Hay personajes en la película que están vivos y que no están vivos en el libro. Me enfoqué en tratar de ofrecer a los fan el libro sin permitir que la película me influenciara. La película se las arreglará sola después”.

Sin duda alguna, esta es una buena noticia para los fans de la obra de Cline. Aunque aún falta mucho por ver esta secuela en la pantalla grande, parece que los fans no tendrán que esperar casi una década, como lo que sucedió con Ready Player One, para ir a los cines y disfrutar de Ready Player Two.

Vía: Inverse