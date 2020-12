Deprímete esta navidad y descarga Inside completamente gratis en PC

Hoy es 24 de diciembre, víspera de Navidad, uno de los días más alegres del año. De esta forma, la Epic Games Store ha decidido regalar una de las experiencias más deprimentes en la industria de los videojuegos. Así es, en estos momentos ya puedes ingresar a la tienda digital y obtener Inside.

Como parte de la promoción de fin de año, la Epic Games Store se encuentra regalando diferentes juegos cada día. En esta ocasión tenemos la oportunidad de agregar Inside, un plataformero en 2.5D de las mentes creativas que nos entregaron Limbo, a nuestra PC. Sin embargo, solo tienes hasta el 25 de diciembre a las 10:00 AM (hora de México) para reclamar este título. Puedes descargar Inside en tu PC aquí.

Inside fue desarrollado Playdead, y publicado en 2016 para PS4, Xbox One y PC. En 2017 vimos una versión de móviles, y en 2018 llegó al Switch. Por el momento se desconoce cuál será el siguiente juego gratuito de la Epic Games Store, pero rumores apuntan a que será My Time in Portia. Solo nos queda esperar hasta el día de mañana para averiguarlo.

Vía: Epic Games Store