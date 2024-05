Johnny Depp podría volver a la saga Piratas del Caribe

Desde hace un par de años Johnny Depp ha estado peleado con la empresa con Warner y Disney, y eso se debió a la controversia por la que pasó con su ex esposa Amber Heard, quien lo acuso de abuso doméstico y en base a eso han despedido al actor de algunos papeles importantes como el de Grindelwald de Animales Fantásticos y Jack Sparrow de Piratas del Caribe. Sin embargo, los problemas han terminado con un jurado a favor de la estrella de hollywood y eso ha hecho que se hayan pedido ciertas disculpas.

Mediante una nueva entrevista, el productor de la saga, Jerry Bruckheimer, ha mencionado que estaría abierto a que el actor de Estados Unidos vuelva al papel del pirata más conocido del mundo del cine, después de todo lo considera todo un colega de esta industria del entretenimiento. Incluso ha mencionado que ahora el regreso del personaje como lo conocemos hasta ahora dependería tal cual del actor, y si está abierto a una plática para tener el acuerdo de contratación por el proyecto de reboot.

Acá lo mencionado:

Si fuera por mí, por supuesto. Me encanta tener a Depp… Es un gran actor y un buen amigo… En verdad he hablado con él, pero veremos qué pasa.

No está de más comentar, que en pasadas declaraciones el actor anunció que no volvería a tomar ese papel ni aunque la paga fuera bastante fructífera. Y esto no lo mencionó porque no se haya encariñado con el personaje, sino por el tema de que muchas empresas le dieron la espalda sin el beneficio de la duda cuando estalló el problema con Amber Heard. Una de ellas fue Disney, quienes le quitaron muchos papeles para no mancharse las manos en caso de que la acusación fuera real.

Entonces, solo el tiempo dirá si veremos de vuelta a Johnny Depp en Piratas del Caribe.

Vía: EO

Nota del autor: La verdad sería bueno que lanzaran una última película que le de cierre a Jack Sparrow, y que el siguiente paso sea un reboot total con protagonistas nuevos. Habrá que esperar y ver si Depp accede a participar por última ocasión.